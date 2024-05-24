Водоканал осуществил "зарыбление Невы"

В Ленинградской области минувшей ночью сотрудники Водоканала спустили в Неву 2,5 тысячи молодых особей атлантического лосося. Акция, которую пресс-служба Смольного называет "зарыблением Невы", проходит в девятый раз. Она призвана оздоравливать бассейн Балтийского моря.

"У Петербурга накоплен большой опыт в реализации крупных природоохранных проектов, экологическом просвещении и образовании", - прокомментировал событие губернатор Александр Беглов.

В предыдущие годы в Неву таким же образом выпустили более 45 тысяч рыб. Процесс всегда происходит ночью, чтобы минимизировать число нападений со стороны хищных птиц.

фото: gov.spb.ru