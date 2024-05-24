РФ вызвала своего армянского посла в Москву для консультаций

Российское Министерство иностранных дел днем 24 мая объявило, что вызвало своего посла в Армении для консультаций в Москву.

Это сообщение стало полным содержанием комментария, который дала официальный представитель МИД Мария Захарова. Никаких подробностей и причин отзыва посла официально не афишируется.

На новость отреагировали официальные лица Армении.

"Это решение российской стороны. Комментариев нет", - приводит "Интерфакс" реплику от официальных представителей армянского МИД.

Посла России в закавказской республике зовут Сергей Копыркин.

Фото: ЗАКС.Ру