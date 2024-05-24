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Новости 18:57

Минюст пополнил список нежелательных организаций

фото ЗакС политика Минюст пополнил список нежелательных организаций

Министерство юстиции 24 мая внесло в Sota.Vision* в реестр нежелательных организаций, следует из информации на сайте ведомства.

Ранее стало известно о том, что Генпрокуратура внесла Sota.Vision* в реестр нежелательных организаций. Причиной этого ведомство назвало то, что издание якобы стремится "дестабилизировать социально-политическую обстановку в России, исказить обстоятельства, имевшие место в жизни нашей страны, создать напряжение и раздражение в обществе".

В вину авторам медиапроекта также ставили деятельность по подрыву духовных основ российского общества. Генпрокуратура утверждает, что это поощрялось " так называемыми западными вдохновителями".

*Минюст внес SOTA.Vision в реестр нежелательных организаций

Фото: ЗАКС.Ру


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