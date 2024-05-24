Коммунисты намерены через суд отменить антиковидный запрет Смольного на проведение митингов

Секретари петербургского горкома ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов 24 мая подали заявления в городской суд с требованием признать недействительными положения постановления правительства Петербурга о введении ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в городе. В частности, они хотят добиться отмены запрета на проведение митингов, сообщил ЗАКС.Ру Рогожкин.

В иске говорится, что объективных причин сохранения действующих ограничений, по мнению заявителей, нет — заболеваемость COVID-19 сокращается, а Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии еще год назад. При этом, отмечают коммунисты, запреты, по их мнению, применяются выборочно. Массовые мероприятия, организованные чиновниками, проводятся регулярно.

"Коммунисты неоднократно заявляли о том, что "противопандемийные" меры в городе на Неве применяются избирательно. Разрешены любые массовые мероприятия, не организованные оппозицией. При этом членам партий и движений, критически оценивающим положение дел в стране, запрещено проведение шествий, митингов и пикетов. Доходит до абсурда", - говорится в сообщении.

Также активисты опасаются, что запрет на проведение собраний может сказаться на предвыборной кампании — в сентябре в городе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы в Заксобрание и муниципальные выборы в 110 округах.

Напомним, в марте губернатор Александр Беглов своим постановлением продлил действие ограничений сразу до конца 2024 года.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру