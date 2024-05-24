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Коммунисты намерены через суд отменить антиковидный запрет Смольного на проведение митингов

фото ЗакС политика Коммунисты намерены через суд отменить антиковидный запрет Смольного на проведение митингов

Секретари петербургского горкома ЛКСМ Александр Рогожкин и Владислав Карлов 24 мая подали заявления в городской суд с требованием признать недействительными положения постановления правительства Петербурга о введении ограничений, связанных с профилактикой распространения коронавирусной инфекции в городе. В частности, они хотят добиться отмены запрета на проведение митингов, сообщил ЗАКС.Ру Рогожкин.

В иске говорится, что объективных причин сохранения действующих ограничений, по мнению заявителей, нет — заболеваемость COVID-19 сокращается, а Всемирная организация здравоохранения объявила об окончании пандемии еще год назад. При этом, отмечают коммунисты, запреты, по их мнению, применяются выборочно. Массовые мероприятия, организованные чиновниками, проводятся регулярно. 

"Коммунисты неоднократно заявляли о том, что "противопандемийные" меры в городе на Неве применяются избирательно. Разрешены любые массовые мероприятия, не организованные оппозицией. При этом членам партий и движений, критически оценивающим положение дел в стране, запрещено проведение шествий, митингов и пикетов. Доходит до абсурда", - говорится в сообщении. 

Также активисты опасаются, что запрет на проведение собраний может сказаться на предвыборной кампании — в сентябре в городе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы в Заксобрание и муниципальные выборы в 110 округах.

Напомним, в марте губернатор Александр Беглов своим постановлением продлил действие ограничений сразу до конца 2024 года. 

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру


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