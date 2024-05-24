В Смольном продлили "желтый" уровень опасности в связи с погодой

"Желтый" режим погодной угрозы вступает в силу в Петербурге с вечера пятницы, 24 мая, сообщили в правительстве города. Мера обусловлена неблагоприятными погодными условиями, уточнили в Смольном.

Объявленное предупреждение о пожароопасности действительно с 21:00 пятницы, 24 мая, по 21:00 субботы, 25 мая. Помимо этого, в субботу отдельно объявлен "желтый" режим с 17:00 по 21:00 связи с сильным ветром, грозой и дождем.

"Местами ожидаются ливни. При грозе порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду", — отметили в Смольном.

"Желтый" уровень подразумевает под собой потенциально опасную погоду.

Ранее Смольный объявил "желтый" уровень погодной угрозы в связи с надвигающейся жарой. Мера вводилась на сутки с 13:00 субботы по 13:00 воскресенья.

Фото: ЗАКС.Ру