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Вице-спикер Госдумы предложил оставить НДФЛ на прежнем уровне для получающих менее пяти миллионов рублей

фото ЗакС политика Вице-спикер Госдумы предложил оставить НДФЛ на прежнем уровне для получающих менее пяти миллионов рублей

Вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков выступил против повышения налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для зарабатывающих менее пяти миллионов рублей россиян, передает 24 мая РИА "Новости". По мнению парламентария, подобный доход не следует облагать налогом более существующих сейчас 13 %.

"Богатые всегда беднеют последними. А с остальных требуют рожать больше детей, больше платить по ипотеке, а теперь еще и больше отдавать государству. Это явно перебор", — заявил депутат.

По мнению Даванкова, НДФЛ для зарабатывающих менее пяти миллионов рублей в год следует оставить прежним.

Фото: duma.gov.ru


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