Минюст внесет в реестр иноагентов адреса их сайтов

Министерство юстиции намерено расширить список публикуемых сведений в реестре иностранных агентов, следует из распоряжения правительства, опубликованного 24 мая на официальном интернет-портале правовой информации.
"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень содержащихся в реестре иностранных агентов сведений", — говорится в тексте распоряжения.
Согласно документу, в перечень будут вносить сведения об адресах сайтов иностранных агентов.
В настоящее время список иноагентов содержит 801 строку.