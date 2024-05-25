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Новости 10:20

Минюст внесет в реестр иноагентов адреса их сайтов

фото ЗакС политика Минюст внесет в реестр иноагентов адреса их сайтов

Министерство юстиции намерено расширить список публикуемых сведений в реестре иностранных агентов, следует из распоряжения правительства, опубликованного 24 мая на официальном интернет-портале правовой информации.

"Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в перечень содержащихся в реестре иностранных агентов сведений", — говорится в тексте распоряжения.

Согласно документу, в перечень будут вносить сведения об адресах сайтов иностранных агентов.

В настоящее время список иноагентов содержит 801 строку.

Фото: ЗАКС.Ру


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