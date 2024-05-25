Депутат Госдумы предложила создать реестр авиадебоширов

В России следует создать единый реестр авиадебоширов, полагает первый зампред комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина. По словам парламентария, соответствующее предложение она изложила в своем письме к вице-премьеру Виталию Савельеву.

"В своем письме вице-премьеру Савельеву я предложила создать единый реестр так называемых авиадебоширов", — транслирует слова парламентария РИА "Новости".

По словам Школкиной, накануне высокого туристического сезона стали чаще подниматься вопросы безопасности услуг авиаперевозчиков. Это касается, в том числе, вопроса недопущения на борт самолета заведомо агрессивных пассажиров, уточнила она.

Депутат указала, что сейчас авиакомпании самостоятельно ведут реестры дебоширов, не синхронизируя их с конкурентами. Это позволяет хулиганам пользоваться услугами других перевозчиков, что чревато совершением повторных правонарушений на борту уже других компаний.

Фото: ЗАКС.Ру