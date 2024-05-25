В Гатчине полиция задержала предпринимателя по делу о легализации мигрантов

Сотрудники полиции задержали в Гатчине 52-летнего главу строительной фирмы по делу об организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК РФ), сообщили 25 мая в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По версии силовиков, предприниматель помогал иностранцам с регистрацией в обмен на деньги.

"Предприниматель <...> осуществлял незаконную легализацию мигрантов, подавая сведения об их регистрации по адресу несуществующего хостела", — утверждают полицейские.

Инкриминируемая задержанному деятельность продолжалась с декабря 2023 года по февраль 2024 года, полагают правоохранители. За свои услуги он якобы взимал по три тысячи рублей с иностранца, всего же бизнесмену вменяется легализация нескольких сотен мигрантов.

В полиции добавили, что устанавливают "иные эпизоды противоправной деятельности" задержанного.

Фото: ЗАКС.Ру