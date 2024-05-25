В Кремле заявили об отсутствии необходимости в мобилизации

Потребность в проведении мобилизации отсутствует в России, передает РИА "Новости" слова пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Заявление чиновника прозвучало в ответ на просьбу прокомментировать информацию, опубликованную в газете Financial Times.

Песков усомнился в том, что издание "понимает реальную картину" происходящего. Он отметил, что в стране продолжается набор контрактников, который идет на ежедневной основе.

"И президент говорил неоднократно, что, по мнению военных, такой потребности нет", — отдельно уточнил пресс-секретарь.

Ранее в Financial Times появилась публикация с утверждением о том, что российским властям, возможно, придется провести мобилизацию для нужд СВО. Произойти это якобы может в конце 2024 или в начале 2025 года.

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