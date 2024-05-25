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Новости 12:32

Беглов поручил открыть к осени новый корпус Центра детского творчества "Охта"

фото ЗакС политика Беглов поручил открыть к осени новый корпус Центра детского творчества "Охта"

Новый корпус Центра детского творчества "Охта" в Красногвардейском районе Петербурга должен открыться к началу нового учебного года, передает 25 мая администрация губернатора. Соответствующее поручение дал глава города Александр Беглов в ходе осмотра нового здания.

"Сегодня в Центре занимаются более трех тысяч ребят. Мы приняли решение построить для него новое здание, работы уже заканчиваются. К 1 сентября надо обязательно запустить Центр", — заявил Беглов.

Планируемое открытие нового корпуса станет "подарком для детей Красногвардейского района", полагает губернатор. Он также заявил, что инвестор безвозмездно передаст здание городу и частично закупит необходимое оборудование.

Фото: gov.spb.ru


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