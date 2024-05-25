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Новости 13:37

На набережной Мойки автомобиль снес часть гранитной ограды

фото ЗакС политика На набережной Мойки автомобиль снес часть гранитной ограды

Иномарка повредила часть гранитной ограды на набережной реки Мойки, передает 78.ru. Инцидент произошел неподалеку от Нижнего Лебяжьего моста утром 25 мая.

В результате ДТП автомобиль Genesis снес в воду несколько гранитных плит. В "Мостотресте" журналистам сообщили, что правоохранители заняты розыском виновника аварии.

Упавшие в реку плиты поднимут позже, это произойдет уже в темное время суток, уточнили в учреждении. Ради безопасности пешеходов на набережной установят временное ограждение.

"Что касается упавших в воду гранитных элементов, то с помощью водолазной группы их поднимут из воды, оценят повреждения и установят на место. Будет происходить это в темное время суток для того, чтобы обеспечить сохранение транспортного движения", — заявили в "Мостотресте".

Фото: ЗАКС.Ру


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