На набережной Мойки автомобиль снес часть гранитной ограды

Иномарка повредила часть гранитной ограды на набережной реки Мойки, передает 78.ru. Инцидент произошел неподалеку от Нижнего Лебяжьего моста утром 25 мая.

В результате ДТП автомобиль Genesis снес в воду несколько гранитных плит. В "Мостотресте" журналистам сообщили, что правоохранители заняты розыском виновника аварии.

Упавшие в реку плиты поднимут позже, это произойдет уже в темное время суток, уточнили в учреждении. Ради безопасности пешеходов на набережной установят временное ограждение.

"Что касается упавших в воду гранитных элементов, то с помощью водолазной группы их поднимут из воды, оценят повреждения и установят на место. Будет происходить это в темное время суток для того, чтобы обеспечить сохранение транспортного движения", — заявили в "Мостотресте".

Фото: ЗАКС.Ру