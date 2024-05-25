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Новости 13:59

Бастрыкин потребовал доложить о проверке из-за отсутствия горячей воды в жилых домах в Токсово

фото ЗакС политика Бастрыкин потребовал доложить о проверке из-за отсутствия горячей воды в жилых домах в Токсово

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки, организованной из-за отсутствия горячей воды в жилых домах на территории поселка Токсово в Ленобласти, сообщили в информационном центре ведомства. По данным СК, всего в четырех зданиях без горячего водоснабжения проживают более 300 человек.

"Система теплоснабжения в населенном пункте, на ремонт которой ранее выделена значительная сумма, находится в ненадлежащем состоянии, постоянно происходят коммунальные аварии", — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве отметили, что обращения жильцов в различные инстанции не увенчались успехом.

Следственное управление СК по Ленобласти организовало процессуальную проверку в связи с происходящим. Бастрыкин поручил начальнику регионального СУ Сергею Сазину доложить об установленных обстоятельствах и о принятом по их итогам решении. За ходом проверки следят в центральном аппарате СК.

Фото: пресс-служба СК


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