Бастрыкин потребовал доложить о проверке из-за отсутствия горячей воды в жилых домах в Токсово

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поставил на контроль проведение проверки, организованной из-за отсутствия горячей воды в жилых домах на территории поселка Токсово в Ленобласти, сообщили в информационном центре ведомства. По данным СК, всего в четырех зданиях без горячего водоснабжения проживают более 300 человек.

"Система теплоснабжения в населенном пункте, на ремонт которой ранее выделена значительная сумма, находится в ненадлежащем состоянии, постоянно происходят коммунальные аварии", — говорится в сообщении Следкома. В ведомстве отметили, что обращения жильцов в различные инстанции не увенчались успехом.

Следственное управление СК по Ленобласти организовало процессуальную проверку в связи с происходящим. Бастрыкин поручил начальнику регионального СУ Сергею Сазину доложить об установленных обстоятельствах и о принятом по их итогам решении. За ходом проверки следят в центральном аппарате СК.

Фото: пресс-служба СК