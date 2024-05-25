Шадаев высказался о сроках широкого применения беспилотных автомобилей в России

Беспилотные автомобили могут начать широко использоваться в России в течение ближайших пяти-семи лет, заявил 25 мая глава Минцифры Максут Шадаев. Своими соображениями он поделился в ходе выступления на киберфестивале PHDays 2.

"Я не испытываю страха, уже несколько раз ездил в беспилотном варианте, это очень круто. Я думаю, это ближайшее будущее. Я бы сказал, это уже пять-семь лет — и эта практика будет входить в нашу жизнь", — передает высказывание министра РИА "Новости".

По мнению чиновника, существующие технологии позволяют использовать беспилотный транспорт. Шадаев указал на существование беспилотных доставщиков еды и добавил, что они вызывают "огромное умиление людей".

Фото: Правительство России / Telegram