Мужчина скончался после купания в канале Грибоедова

В Петербурге спасатели извлекли на берег нетрезвого гражданина, купавшегося в водах канала Грибоедова, сообщил 78.ru. Несмотря на попытки оказать ему помощь, человек скончался.

Согласно распространенной информации, утром 25 мая нетрезвая компания коротала время на набережной канала. Два человека решили искупаться и зашли в воду, самостоятельно вернулся на берег только один из них.

Заметив тонущего человека, прохожие вызвали оперативные службы. Прибывшие водолазы вытащили пострадавшего на сушу, на его поиски потребовалось около 40 минут. Попытки оказать медицинскую помощь гражданину окончились безрезультатно, он скончался.

Фото: unsplash