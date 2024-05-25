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Новости 15:48

Беглов поручил благоустроить набережную Охты к 2025 году

фото ЗакС политика Беглов поручил благоустроить набережную Охты к 2025 году

В Петербурге продолжаются работы по благоустройству территории вокруг исторических Александровских ворот на берегу Охты, сообщили 25 мая в администрации губернатора. Глава города Александр Беглов побывал на участке в ходе объезда Красногвардейского района.

Как сообщается, общая площадь благоустройства в сквере на улице Химиков составит 3,5 гектара.

"Работа идет, сейчас обустраиваем дорожки, устанавливаем освещение. Приведены в порядок откосы и береговые линии", — прокомментировал увиденное Беглов.

Планируется, что в дальнейшем в сквере проведут озеленение, проложат пешеходные и велосипедные дорожки, обустроят две детские площадки, установят скамейки и малые архитектурные формы. Вторую очередь благоустройства должны будут сдать к 2025 году, поручил Беглов. Речь идет о набережной Охты.

Фото: gov.spb.ru


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