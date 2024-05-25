Житель Невского района устроил стрельбу по полицейским

В Невском районе правоохранители ведут переговоры с гражданином, подозреваемым в стрельбе по полицейским, сообщил 78.ru. Сам горожанин забаррикадировался в квартире.

Инцидент произошел днем 25 мая в доме № 5 по Народной улице. Как передавала "Фонтанка", гражданин будто бы выстрелил в своего знакомого из, предположительно, травматического оружия. После он же якобы выстрелил в прибывших на место происшествия сотрудников полиции. одного из силовиков задело по касательной, утверждает 78.ru.

Как сообщается, предполагаемому стрелку 59 лет, он уроженец Чечни.

Фото: ЗАКС.Ру