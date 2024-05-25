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Новости 17:53

В Красногвардейском районе заработал государственный центр киберспорта

фото ЗакС политика В Красногвардейском районе заработал государственный центр киберспорта

Первый в России государственный центр киберспорта открыли в Красногвардейском районе Петербурга, сообщили в администрации губернатора 25 мая. Участие в этом принял градоначальник Александр Беглов.

"Мы впервые в стране создали такой центр киберспорта практически с нуля. Очень важно, что он не коммерческий, а городской", — заявил губернатор в своей речи.

Беглов уточнил, что посещение центра будет сугубо бесплатным. В прошлом году в помещении провели ремонт и закупили необходимые мебель и оборудование, добавил он.

Центр предназначен для детей старше десяти лет, в том числе для сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также для тех, кто растет в больших или малообеспеченных семьях. В нем оборудован зал на 30 игровых мест, четыре зала для тренировок и еще два — для командных соревнований. Компьютерная техника в нем — профессионального уровня, добавили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru


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