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Новости 11:21

Суд в Москве арестовал обвиняемого в призывах к терроризму

фото ЗакС политика Суд в Москве арестовал обвиняемого в призывах к терроризму

Перовский суд Москвы избрал меру пресечения Сергею Балтрушевичу по делу о публичных призывах в интернете к совершению террористических актов (ч. 2 ст. 205.2 УК РФ), сообщили поздно вечером 25 мая в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции.

Согласно версии следствия, Балтрушевич разместил "призывы к осуществлению террористической деятельности на территории города Москвы" в одном из сообществ во "ВКонтакте", передает судебная пресс-служба. Фигуранту было предъявлено обвинение.

Суд отправил Балтрушевича под арест до 22 июля.

Вменяемая фигуранту статья Уголовного кодекса предусматривает в качестве наказания для граждан, в том числе, штраф в размере от 300 тысяч до одного миллиона рублей или же лишение свободы на срок от пяти до семи лет.

Фото: ЗАКС.Ру


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