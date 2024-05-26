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Новости 11:59

Полиция сообщила об аресте подозреваемого в мошенничестве с розысками участника СВО

фото ЗакС политика Полиция сообщила об аресте подозреваемого в мошенничестве с розысками участника СВО

Правоохранители задержали 42-летнего жителя Гатчины после обращения петербурженки, которой он якобы пообещал помочь с поисками пропавшего в зоне СВО супруга, сообщили 26 мая в ГУ МВД по региону. По факту обращения возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ).

Как рассказала полицейским потерпевшая, ранее с ней связался неизвестный, назвавший себя посредником от представителей Вооруженных Cил. Гражданин выразил готовность помочь в поисках ее мужа, запросив за это 650 тысяч рублей. Получив деньги, он перестал выходить на связь.

"В ходе проведения оперативно-следственных мероприятий личность злоумышленника полицейскими была установлена. Им оказался ранее неоднократно судимый за кражи и мошенничества 42-летний житель города Гатчина", — поведали в МВД.

В ходе обыска у подозреваемого обнаружили бланки удостоверений, оттиски печатей, а также бутафорские ордена и медали. Также сотрудники изъяли у него 80 тысяч рублей и передали их заявительнице.

Сам гатчинец арестован. Силовики занимаются выяснением возможной причастности фигуранта к совершению иных эпизодов преступлений.

Фото: ЗАКС.Ру


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