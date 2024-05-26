Мантуров высказался о возможности возвращения Boeing и Airbus в Россию

Повторения ситуации, когда зарубежные производители "за один день" покинули российский рынок, не случится, заявил первый вице-премьер Денис Мантуров в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о перспективах возвращения в страну компаний Boeing и Airbus. В качестве примера чиновник привел ситуацию с уходом из России зарубежных автопроизводителей.

"То, как поступили зарубежные производители, западные, после такого демарша, хлопания дверями и выхода с нашего рынка, <...> такого мы точно уже не допустим. Получили хороший урок, нас научили, повтора такого же не будет", — говорит Мантуров на видеозаписи, опубликованной в Telegram-канале Зарубина.

На вопрос о техническом состоянии имеющихся в России самолетов зарубежного производства чиновник заявил, что они "соответствуют полностью всем тем требованиям, которые предъявляются нашими российскими официальными властями". По его словам, в стране делается все необходимое для ремонта и своевременной замены запчастей в подобных бортах.

Фото: Kremlin.ru