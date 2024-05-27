Петербургские политики поздравили город с 321-летием

В День города петербургские политики выступили с поздравлениями в честь очередной годовщины основания Северной столицы. В понедельник, 27 мая, исполнился ровно 321 год с этой даты.

Губернатор Александр Беглов назвал петербуржцев "наследниками Петра". По словам градоначальника, пятью годами ранее он получил от горожан "более 400 тысяч пожеланий", которые в дальнейшем были учтены при подготовке стратегии развития Петербурга. В результате за прошедшее время здесь были построены новые общественные пространства и школы, модернизировано здравоохранение, а поступления в бюджет увеличились, заявил он.

"Я считаю, что это наша совместная, командная заслуга — вклад в нее сделал каждый горожанин, который трудится здесь — вместе с вашими успехами растут и успехи Петербурга. Этим можно гордиться", — поделился мнением Беглов.

Солидарно с Бегловым выступил спикер Заксобрания Александр Бельский, который видеообращение опубликовал в своем Telegram-канале. "Можно долго перечислять достоинства нашего поистине прекрасного города. Однако я убежден, что таким его сделали люди. Именно благодаря вам, дорогие петербуржцы, город и сегодня на передовой прогресса — комфортный для жизни, незаменимый для страны", — обратился он к горожанам.

С видеообращением к горожанам обратилась и глава регионального отделения "Справедливой России — За правду" Надежда Тихонова. "Мой Петербург! Мой Ленинград! Процветай, развивайся, храни свое наследие. Я сделаю все, что в моих силах, чтобы так и было", — пообещала она.

Вице-губернатор Борис Пиотровский в своем Telegram-канале заявил, что Петербургу "всего" 321 год. "Впереди — огромное количество масштабных проектов, в том числе — создание новых точек притяжения, объектов новой туристской географии", — выразил мнение чиновник. Его коллега Кирилл Поляков, в свою очередь, опубликовал несколько картинок с видами Петербурга, присовокупив к ним лаконичное "С Днем рождения, Великий Город!".

Фото: ЗАКС.Ру