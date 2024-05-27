Роспотребнадзор запустил горячую линию для туристов в Петербурге

Петербургское управление Роспотребнадзора организовало горячую линию для туристов, говорится в сообщении ведомства. Получить консультации граждане смогут в период с 27 мая по 7 июня.

Специалисты управления ответят на вопросы, касающиеся туристических поездок и выполнения необходимых прививок, а также поделятся информацией об эпидобстановке в зарубежных странах. Помимо этого, путешественники смогут получить информацию о правилах безопасного поведения на отдыхе, о действиях в случае задержек авиарейсов и прочем.

Получить ответы можно будет по единому номеру Роспотребнадзора 8(800) 555-49-43. Звонок по России бесплатный.

Также получить информацию можно будет по номерам 8(812) 764-02-34, 8(812) 679-67-07, 8(812) 764-02-48 и 8(812) 213-67-14 (добавочные 1172, 1174, 1175, 1177).

Фото: ЗАКС.Ру