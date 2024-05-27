В Кронштадте полиция изъяла полторы тонны "паленого" алкоголя

Сотрудники полиции вывезли из трех гаражей в Кронштадте около полутора тонн спиртосодержащей продукции, говорится в сообщении ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Один гараж вместить выявленные объемы алкогольного суррогата был не в силах, уточнили силовики.

"Полицейские Кронштадта в ходе оперативно-профилактической операции "Алкоголь" обнаружили склад со спиртосодержащей продукцией, оборудованный в гаражах на улице Восстания. Оперативники сразу же вышли на предполагаемого бутлегера", — рассказали правоохранители.

Согласно распространенной информации, розливом "паленого" спиртного промышлял в свободное от работы время 54-летний начальник судоремонтного дока на морском заводе. В гаражах он разливал алкоголь по емкостям, после чего развозил потребителям. Собственного гаража ему не хватило, и потому он к тому же использовал принадлежащий его матери, а еще один арендовал.

Вопрос о возбуждении уголовного дела решается. При этом в полиции подозревают, что изъяли не весь нелицензионный алкоголь и где-то должны храниться другие партии.

Фото: ЗАКС.Ру