Беглов и Матвиенко возложили цветы к Медному всаднику

В честь 321-й годовщины основания Петербурга на Сенатской площади состоялось возложение цветов к памятнику Петру Великому. Участие в церемонии приняли спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко и губернатор Александр Беглов, проинформировала пресс-служба последнего.

Кроме Беглова и Матвиенко, на площадь пришли полпред президента в СЗФО Александр Гуцан, спикер Заксобрания Александр Бельский, а также сенаторы, депутаты Госдумы и ЗакСа, почетные граждане Петербурга и иные лица.

"Церемония завершилась торжественным прохождением по Адмиралтейской набережной роты Почетного караула Ленинградского военного округа", — уточнили в Смольном.

Фото: gov.spb.ru