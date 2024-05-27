Пассажиравтотранс объявил конкурс на поставку новых автобусов

Петербургский Пассажиравтотранс намерен получить в лизинг новые автобусы, следует из условий конкурса, размещенного предприятием на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта немного не дотянула до 3,8 миллиарда рублей.

Согласно условиям конкурса, предприятие нуждается в поставке 102 новых автобусов вместимостью не менее 155 пассажиров каждый. Предполагается, что их общая стоимость составит 2,9 миллиарда рублей, а еще 907 миллионов заложены на обеспечение услуг по лизингу.

Из проекта контракта следует, что первые 50 автобусов должны быть поставлены до 31 октября 2024 года. Поставка оставшихся 52 автобусов должна будет произойти не позднее 30 ноября, то есть в течение следующего месяца.

Фото: ЗАКС.Ру