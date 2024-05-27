Суд взыскал с жилагентства компенсацию за падение пенсионера на льду

В Петербурге суд рассмотрел иск в отношении жилищного агентства Московского района в связи с падением 78-летнего пенсионера на льду неподалеку от дома № 5 по улице Решетникова. Как сообщили в городской прокуратуре, пострадавшему понадобилась установка импланта из-за полученной травмы.

Сам инцидент произошел 9 февраля текущего года. Пожилой человек поскользнулся и упал возле входа в парадную. Вслед за этим он был экстренно госпитализирован, после чего ему провели операцию по установке импланта в тазобедренном суставе.

"После полученной травмы пожилой петербуржец утратил возможность вести прежний образ жизни, до сих пор ощущает боль в ноге", — отметили в прокуратуре.

Надзорное ведомство провело проверку, которая показала, что ответственным за уборку льда на участке, где упал пенсионер, является жилагентство Московского района. После этого районный прокурор обратился в суд с иском о взыскании компенсации морального вреда в пользу пострадавшего.

Суд взыскал с ответчика 150 тысяч рублей, а также еще 118 тысяч рублей в качестве компенсации затрат на лечение.

Фото: ЗАКС.Ру