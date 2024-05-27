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Новости 15:15

Бастрыкин прислушался к жалобе на строительство каркасных домов в Петербурге

фото ЗакС политика Бастрыкин прислушался к жалобе на строительство каркасных домов в Петербурге

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин изучил жалобу, касающуюся предполагаемых мошеннических действий при возведении каркасных домов в Петербурге.

Заявительница обвинила в недобросовестных действиях руководство стройкомпании "Летвуд", передает пресс-служба СК. Она утверждает, что заказала и оплатила постройку модульного дома еще в прошлом году, однако фирма обязательства не выполнила и деньги за услуги не вернула.

Со временем начальник компании перестал выходить на связь. По сведениям женщины, таким же образом пострадали и другие клиенты. В городе начата процессуальная проверка ситуации. От петербургских следователей Бастрыкин ждет доклада о ее промежуточных результатах.

фото: пресс-служба СК


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