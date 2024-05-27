Недалеко от станции метро "Девяткино" построят торговый центр

В километре от станции метро "Девяткино" выставили на продажу земельный участок. Российский аукционный дом (РАД) рассчитывает реализовать его не менее чем за 390 млн рублей. Организации требуется инвестор для строительства торгового центра, разрешение на которое действует до середины следующей осени.

Земля находится на берегу Охты, рядом с развивающимися кварталами новостроек.

"В Мурино ощущается дефицит качественных торговых площадей. С учетом того, что в этом районе проживает порядка 70-80 тыс. человек, а через несколько лет это число вырастет до 100 тыс., можно с уверенностью говорить о востребованности будущего ТЦ", - оценила объект замглавы департамента продаж РАД в Петербурге Дарья Гончарова.

Будущий торговый комплекс должен будет занять площадь в 7,2 тысяч кв. метров. Проектом предусмотрена открытая парковка на 120 машиномест.

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