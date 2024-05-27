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Новости 15:56

Суд обязал собственников привести в порядок дом-памятник в Песочном

фото ЗакС политика Суд обязал собственников привести в порядок дом-памятник в Песочном

Суд в Сестрорецке поддержал позицию петербургского комитета по охране памятников (КГИОП) и обязал отреставрировать признанный памятником дом в Песочном. Требование должны выполнить собственники квартир в нем. Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, речь идет о здании по адресу проспект Карла Маркса, 61А, известном как дача Колоколова в стиле модерн.

Единственная из четверых ответчиц, пришедшая на заседание, с содержанием иска не согласилась. С ней солидаризировался сотрудник администрации Курортного района.

В суде выяснилось, что собственники не выполнили охранное обязательство и не провели на объекте в срок противоаварийные и реставрационные работы.

По итогам заседания четырех ответчиц обязали в течение трех лет отремонтировать дом-памятник с установкой на нем специальной информационной надписи. В противном случае им грозят ежемесячные взыскания в пользу КГИОП.

фото: Влада, Citywalls.ru


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