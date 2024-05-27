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Новости 19:05

Из-за аномальной жары Смольный продлил "желтый" уровень погодной опасности

фото ЗакС политика Из-за аномальной жары Смольный продлил "желтый" уровень погодной опасности

Петербургские чиновники решили продлить действие "желтого" уровня погодной опасности из-за метеорологического прогноза на ближайшие дни.

В городе ожидается аномальная жара, сопряженная с повышенным риском пожаров. На этих основаниях "желтый" уровень опасности продлили до 13 часов 29 мая. По прогнозу главного городского синоптика Александра Колесова, воздух в дневные часы прогреется до +28 градусов.

Вместе с тем городская администрация дополнительно установила "желтый" уровень на вторую половину вторника. Эта мера связана с ожидающейся грозой.

Фото: ЗАКС.Ру


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