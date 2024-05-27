Одну из улиц в Ташкенте назовут в честь Петербурга

Во время продолжающегося визита в Узбекистан российский президент Владимир Путин узнал от руководства республики, что одна из улиц в новом Ташкенте получит название "Санкт-Петербург". Об этом 27 мая сообщает пресс-служба Смольного.

"Отлично! Будет самой красивой", - поприветствовал Путин принятое решение.

На событие тепло отреагировал и губернатор Александр Беглов.

"Партнерство с Узбекистаном было и остается одним из ключевых приоритетов Петербурга в области международного сотрудничества", - дал он свой комментарий.

Осенью в столице среднеазиатского государства появится памятник под названием "Ленинградский монумент". Он будет посвящен блокаде Ленинграда и той помощи, которую эвакуированные из осажденного города граждане получили в Узбекистане.

Фото: ЗАКС.Ру