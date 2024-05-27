Онлайн-кинотеатр снова оштрафовали за пропаганду ЛГБТ*

В Москве выписали очередной крупный штраф онлайн-кинотеатру "Иви". Постановление об этом вынес Таганский суд, о чем сообщает пресс-служба столичных судов общей юрисдикции.

Стриминговый сервис признали виновным в распространении пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений среди несовершеннолетних (ч. 2 ст. 6.21.2 КоАП). Кинотеатру придется выплатить в бюджет 1,2 млн рублей.

В прошлом году компания "Иви" получила несколько штрафов за демонстрацию сцен с участием представителей ЛГБТ*-сообщества.

*Верховный суд признал международное общественное движение ЛГБТ экстремистским и запретил его деятельность в РФ; Росфинмониторинг внес международное движение ЛГБТ и его структурные подразделения в реестр террористов и экстремистов

Фото: ЗАКС.Ру