Падение рабочего с 12-го этажа в Мурино привело к уголовному делу

Следователи в Ленинградской области завели уголовное дело из-за падения рабочего с 12-го этажа на стройплощадке. Инцидент случился на прошлой неделе на улице Шувалова в Мурино, сообщает пресс-служба СУ СК по региону.

Дело расследуют по статье о нарушении правил безопасности при ведении строительных работ (ч. 1 ст. 216 УК). Пострадавший 24-летний мужчина с большой высоты рухнул в вентиляционную шахту. При нем не имелось средств защиты. Он получил тяжкий вред здоровью.

Ранее издание 47news уточнило, что молодой человек работал на стройке без трудового договора, из-за чего происшествием заинтересовалась Госинспекция труда по Ленобласти.

Фото: ЗАКС.Ру