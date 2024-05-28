"Отражают удары врага на южных рубежах": Беглов поздравил пограничников

Петербургский губернатор Александр Беглов выступил по случаю Дня пограничника, отмечаемого 28 мая. Эта профессия, по мнению чиновника, приобрела особую важность в период военной спецоперации: ее представители первыми встречают опасность.

"Они отражают удары врага на южных рубежах, борются с проникновением диверсионно-разведывательных групп", - говорится в обращении.

На сегодняшний день, по словам Беглова, пограничники противостоят в том числе международному терроризму и незаконной миграции. Губернатор выразил уверенность в их профессионализме.

Свое поздравление также выпустил спикер ЗакСа Александр Бельский. Он указал, что с начала календарного года сотрудники погранслужбы предотвратили почти 30 вылазок диверсионно-разведывательных групп на территорию страны с юга.

Фото: ЗАКС.Ру