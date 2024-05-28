Двоих арестованных в Петербурге обвинили в организации занятия проституцией

Петербургские следователи предъявили обвинение двоим иностранцам, находящимся под стражей. Мужчине и женщине инкриминируют организацию занятия проституцией (ч. 1 ст. 241 УК), при этом на женщину также завели дело о даче взятки (ч. 3 ст. 291 УК).

Фигурантку взяли с поличным в ходе оперативного эксперимента. Находясь в полицейском участке, она передала правоохранителю 100 тысяч рублей за то, чтобы к ответственности не привлекали троих ее соотечественниц. Последние нарушили миграционный режим.

Арестованный сообщник женщины, которая, по версии следствия, организовала притоны, исполнял при ней обязанности охранника. В ходе расследования дела восемь иностранок, связанных с фигурантами, выслали из страны из-за нелегального нахождения в РФ.

фото: ГСУ СК по Петербургу