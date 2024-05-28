Еще один канал нелегальной миграции выявили в Петербурге

Петербургские полицейские накрыли сообщество, которое обвиняют в организации незаконной миграции (ч. 2 ст. 322.1 УК). Как сообщает ГУ МВД по региону, в течение полутора лет деятельность криминальной группы координировал 58-летний азербайджанец.

За этот период в городе были по поддельным документам зарегистрированы около 400 мигрантов. Каждая такая легализация стоила заказчикам от 8,5 до 15 тысяч рублей.

Правоохранители предположили, что к преступной деятельности могли иметь отношение их же коллеги. Поэтому к расследованию подключили отдел собственной безопасности главка. Во вторник, 28 мая, в городе ведутся обыски по адресам фиктивной постановки мигрантов на учет.

Фото: ЗАКС.Ру