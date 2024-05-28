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Муниципал 12:13

В МО "Кронверкское" починят баскетбольную площадку

фото ЗакС политика В МО "Кронверкское" починят баскетбольную площадку

Представители МО "Кронверкское" рассказали депутату ЗакСа Марине Шишкиной о скором приведении в порядок баскетбольной площадки, расположенной во дворе дома №27 по Большой Пушкарской улице.

Ранее местные жители пожаловались на то, что ограда площадки не запирается, и это, в свою очередь, приводит к сосредоточению на ней шумных компаний по ночам. После того, как калитку починят, ночной доступ на спортивный объект будет закрыт.

Кроме того, ремонт ограды защитит окна жильцов от возможных попаданий баскетбольного мяча. Шишкина в своем Telegram-канале выразила надежду, что работы проведут как можно скорее.

фото: Марина Шишкина / Telegram


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