По новому мосту через Черную речку открыли движение

В Петербурге открыли движение транспорта по новому мосту через Черную речку, построенному в том числе для удобства обитателей жилого комплекса Riverside. Как сообщает пресс-служба Смольного, строительство уложилось в рекордно короткие сроки: на это ушли считаные месяцы. Мост длиной почти 40 метров возвели силами компании "Возрождение" в створе Сердобольской улицы.

"Каждый новый объект – переправа, подземный переход, автомобильная развязка, виадук – очень важен для города", - подчеркнул губернатор Александр Беглов.

Движение по мосту организовали в две полосы. При этом оно будет односторонним, а именно рассчитанным на выезд автомобилистов из жилого квартала в сторону набережной.

фото: gov.spb.ru