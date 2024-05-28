В Смольном разработали штрафы за неисполнение постановлений губернатора

В Петербурге могут ввести штрафы за неисполнение решений губернатора, принятых в связи с указом президента "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756", обратил внимание ЗАКС.Ру. Документ, дополняющий городской закон об административных правонарушениях новой статьей, опубликован в разделе антикоррупционной экспертизы.

Для граждан, согласно проекту постановления, штраф составит 4 тысячи рублей, для должностных лиц - от 30 тысяч до 40 тысяч рублей, а для юрлиц - от 200 тысяч до 300 тысяч рублей. В случае повторного нарушения граждан хотят штрафовать на 5 тысяч рублей, должностных лиц - на сумму от 40 тысяч до 50 тысяч, а юрлиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей.

"Неисполнение требований нормативных правовых актов Губернатора Санкт-Петербурга, принятых в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 19.10.2022 № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 г. № 756", если эти действия (бездействие) не содержат признаков, уголовно наказуемого деяния и не влекут административной ответственности в соответствии с Кодексом, влечет наложение административного штрафа на граждан в размере четырех тысяч рублей; на должностных лиц – в размере от тридцати тысяч до сорока тысяч рублей; на юридических лиц – от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей", - говорится в проекте документа.

Напомним, в конце апреля в Смольном обнародовали проект постановления губернатора Александра Беглову, согласно которому, в случае если документ будет подписан, до 16 декабря 2024 года в городе будет запрещено публиковать информацию, включая фото- и видеоматериалы, о последствиях атак беспилотников, о расположении объектов критической инфраструктуры, военных объектов, а также мостов. В описании проекта документа говорилось, что он подготовлен в соответствии с тем же указом президента (указ президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 757 "О мерах, осуществляемых в субъектах Российской Федерации в связи с Указом Президента Российской Федерации от 19 октября 2022 года № 756". Чиновники пока особо не комментировали возможный запрет. Вице-губернатор Борис Пиотровский лишь говорил, что с трудом представляет, как можно запретить фотографировать мосты в Петербурге. Сейчас документ находится на стадии согласования, рассказали ЗАКС.Ру в пресс-службе комитета по вопросам законности и правопорядка.

Отметим, похожие меры ввели в Ленинградской области, где Оперативный штаб запретил распространять снимки упавших беспилотников. Штрафы за это предусмотрены ниже, чем предлагают в администрации Петербурга.

Константин Леньков / Фото ЗАКС.Ру