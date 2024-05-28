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Новости 13:22

ЦИК оценил расходы на прошедшие президентские выборы почти в 30 млрд рублей

фото ЗакС политика ЦИК оценил расходы на прошедшие президентские выборы почти в 30 млрд рублей

Состоявшиеся в 2024 году президентские выборы обошлись федеральному бюджету в 29 млрд 784,7 млн рублей. Такие данные представил замглавы Центризбиркома Николай Булаев на заседании 28 мая.

Согласно его докладу, было потрачено 89% от выделенных средств. Экономия составила 3 млрд 449,1 млн рублей.

Расходы ЦИК на исполнение собственных полномочий за весь период президентской кампании и ее подготовки оценили в 182,2 млн рублей.

Напомним, выборы первого лица в России впервые прошли в три дня, с 15 по 17 марта. Победу на них в пятый для себя раз одержал Владимир Путин с рекордным результатом более 87% голосов.

Фото: ЗАКС.Ру


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