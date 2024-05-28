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Новости 13:50

Петербургский ребенок получил тяжелые травмы после выпадения из окна

фото ЗакС политика Петербургский ребенок получил тяжелые травмы после выпадения из окна

В центре Петербурга из окна квартиры выпал шестилетний мальчик, о чем 28 мая сообщила прокуратура. Инцидент случился на Кирочной улице.

После того, как мать мальчика ненадолго отвлеклась, он не удержался в оконном проеме на втором этаже. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии. Надзорный орган проверяет обстоятельства случившегося.

В свою очередь, Следственный комитет начал доследственную проверку, которая должна завершиться процессуальным решением. Ведомство уточняет, что травмы были получены малолетним накануне.

Фото: ЗАКС.Ру


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