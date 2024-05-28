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Новости 15:41

Госдума продлила до 2030 года закон о помощи многодетным с ипотекой

фото ЗакС политика Госдума продлила до 2030 года закон о помощи многодетным с ипотекой

Депутаты Государственной думы сразу во втором и третьем чтениях приняли 28 мая закон о продлении поддержки многодетных семей с выплатой ипотечных кредитов, сообщили в пресс-службе парламента. Мера пролонгирована до 2030 года.

Закон продлевает до 31 декабря 2030 года действие нормы, согласно которой при рождении третьего и последующих детей семьи вправе обратиться за предоставлением выплаты на погашение ипотеки. Величина выплаты составляет 450 тысяч рублей.

Проект внесло на рассмотрение парламентариев российское правительство 24 апреля. Согласно финансово-техническому обоснованию, продление программы потребует привлечения 647,59 миллиарда рублей до 2030 года.

Фото: ЗАКС.Ру


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