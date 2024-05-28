ГИБДД официально переименовали в ГАИ

Госавтоинспекция официально сменила в России свое название, сообщил ее глава Михаил Черников на заседании Общественного совета МВД. Вместо ГИБДД структура вновь стала ГАИ, следует из его слов.

"Мы сейчас стали Госавтоинспекцией, ГИБДД убираем! Законодательно урегулировали такое название", — цитирует слова правоохранителя РИА "Новости".

На сайте МВД ведомство именуется Главным управлением по обеспечению безопасности дорожного движения.

История ГАИ тянется с середины 1930-х годов, в конце 1990-х структурное подразделение переименовали в ГИБДД. С 2002 года оба названия признаны равнозначными.

Фото: ЗАКС.Ру