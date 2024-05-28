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Новости 16:54

Смольный повысил уровень погодной опасности из-за установившейся жары

фото ЗакС политика Смольный повысил уровень погодной опасности из-за установившейся жары

В Петербурге до четверга, 30 мая, объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности в связи с установившейся жаркой погодой, сообщили в администрации губернатора. Ранее погодной угрозе был присвоен меньший, "желтый" статус.

"В Петербурге объявлен "оранжевый" уровень погодной опасности из-за аномальной жары и "желтый" уровень — из-за высокой пожароопасности и грозы", — проинформировали в Смольном.

Степень угрозы из-за жары и риска возникновения пожаров останется неизменной до 12:00 предстоящего четверга. "Оранжевый" уровень угрозы означает опасную погоду, "желтый" уровень — потенциально опасную погоду. Как отметили чиновники, в ближайшие дни среднесуточная температура воздуха будет на 7-10 градусов превышать температурную норму. В городе сохраняется высокая пожароопасность четвертого класса.

Помимо этого, до 20:00 вторника в Петербурге действует "желтый" уровень опасности в связи с грозами.

Ранее днем главный специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил в своем Telegram-канале, что к 14:00 вторника температура в Петербурге достигла 29 градусов. Суточный рекорд для 28 мая составляет 29,7 градусов, отметил он.

Фото: ЗАКС.Ру


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