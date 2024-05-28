В Смольном оценили ущерб Петербургу от изменения климата

Ежегодный урон бюджету Северной столицы в связи с изменением климата может составлять около 780 миллиардов рублей, передает 28 мая "Деловой Петербург" со ссылкой на главу комитета по градостроительству и архитектуре Юлию Киселеву. Пи этом она не стала детализировать, как распределяется экономический ущерб.

Чиновница отметила, что еще в декабре 2023 года Смольный утвердил региональный план адаптации к климатическим изменениям. План рассчитан на период до 2050 года, в числе прочего он предусматривает развитие "водно-зеленого каркаса" города, создание зеленого пояса и берегозащиту.

Помимо этого, план предусматривает внесение поправок в нормативную документацию. К примеру, уже сейчас пересмотрены данные по интенсивности выпадения осадков, используемые при гидравлических расчетах, передает издание.

В числе разработчиков плана выступил институт Карпинского. Руководитель отдела региональной геоэкологии и морской геологии учреждения Дарья Рябчук перечислила климатические риски, с которыми сталкивается Петербург. По ее словам, это абразия береговой зоны, различные наводнения и затопления, а также изменения русел рек.

Фото: ЗАКС.Ру