БФК поддержал смягчение правил выделения маткапитала в Петербурге

Бюджетно-финансовый комитет петербургского Заксобрания поддержал законопроект о внесении изменений в правила выдачи регионального материнского капитала. Авторами инициативы выступили члены фракции "Единая Россия" Всеволод Беликов, Марина Макарова, Александр Ржаненков и Денис Четырбок.

Сейчас правом на региональный маткапитал обладают петербуржцы с тремя и более детьми, при этом возраст ребенка, на которого перечисляются средства, не должен превышать трех лет. Подобная норма распространяется в том числе на семьи с усыновленными детьми, между тем как последние может быть старше установленного законодательством предела.

"Складывается несправедливая ситуация, когда лицо, усыновившее ребенка старше трех лет, не имеет возможности получить сертификат по формальному признаку", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Для устранения подобной коллизии авторы предлагают дополнить закон положением о возможности получения маткапитала в течение трех лет после вступления в силу решения об усыновлении ребенка.

В 2024 году размер регионального маткапитала в Петербурге составляет 203,8 тысячи рублей.

Фото: ЗАКС.Ру