Минфин представил прогрессивную шкалу НДФЛ

Министерство финансов сообщило вечером 28 мая о внесении на рассмотрение правительства пакета поправок с изменением налоговой системы. Ведомство намерено скорректировать параметры бюджета на 2024 и плановый период 2025-2026 годов, а также Налоговый и Бюджетный кодексы.

Предложения рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности, после чего их обсудят на заседании кабмина.

"Изменения могут быть приняты Госдумой уже в весеннюю сессию, это позволит обеспечить реализацию поручений президента по ряду социально значимых вопросов, озвученных в рамках послания", — уточнили в Минфине.

Среди прочего, поправки коснутся налога на доходы физических лиц. Как передает "Коммерсантъ", прогрессивная шкала налогообложения будет применяться к гражданам с доходами от 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, кто зарабатывает меньше, ставка останется на уровне 13 %.

Доходы в размере от 2,4 до пяти миллионов рублей предполагается облагать налогом по ставке 15 %. Для доходов в размере 5-20 миллионов ставка составит 18 %, для доходов в пределах 20-50 миллионов рублей — 20 %. Граждане с доходами выше 50 миллионов рублей в год будут облагаться по ставке 22 %.

При этом повышенная ставка будет применяться не ко всем доходам, а лишь к превышающим отметку в 2,4 миллиона рублей. По информации "Коммерсанта", нововведение коснется двух миллионов человек, или 3,2 % населения России.

Изменения не коснутся участников СВО, они будут платить налоги по ставке 13 %. Семьи с двумя детьми и с ежемесячным среднедушевым доходом, не превышающим полуторакратный размер прожиточного минимума, будут получать возврат уплаченного НДФЛ в размере 7 % из 13 %.

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