Муниципалы заплатят штрафы за обнаруженные нейросетью ямы на дорогах

Нейросетевой комплекс "Городовой" с начала мая приступил к выявлению дорожных ям на частных и муниципальных территориях, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Первые штрафы за нарушения выписаны, среди прочих их получат пять муниципалитетов Петербурга.

Зимой провести качественный ремонт асфальта нельзя, из-за чего до наступления агротехнического периода проверки состояния дорожного покрытия во дворах и территориях не производились. Помимо этого, во второй половине апреля штрафы за ямы на дорогах не формировались, что было вызвано необходимостью дать время на проведение ремонта.

"После этого периода искусственный интеллект стал беспристрастен", — поведали в ГАТИ.

В первой половине мая "Городовой" выявил 16 нарушений асфальтового покрытия, в основном на автозаправках и у торговых центров. Пять нарушений зафиксировали на территориях муниципалитетов, в том числе МО "Балканский", МО "Ланское", МО "Александровский" и других. Штрафы за них уже подписаны и вскоре должны поступить нарушителям. Величина взыскания составляет 30 тысяч рублей.

Фото: gati-online.ru