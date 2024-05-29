Муниципал
ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы

Муниципал 10:14

Муниципалы заплатят штрафы за обнаруженные нейросетью ямы на дорогах

фото ЗакС политика Муниципалы заплатят штрафы за обнаруженные нейросетью ямы на дорогах

Нейросетевой комплекс "Городовой" с начала мая приступил к выявлению дорожных ям на частных и муниципальных территориях, сообщили в Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ). Первые штрафы за нарушения выписаны, среди прочих их получат пять муниципалитетов Петербурга.

Зимой провести качественный ремонт асфальта нельзя, из-за чего до наступления агротехнического периода проверки состояния дорожного покрытия во дворах и территориях не производились. Помимо этого, во второй половине апреля штрафы за ямы на дорогах не формировались, что было вызвано необходимостью дать время на проведение ремонта.

"После этого периода искусственный интеллект стал беспристрастен", — поведали в ГАТИ.

В первой половине мая "Городовой" выявил 16 нарушений асфальтового покрытия, в основном на автозаправках и у торговых центров. Пять нарушений зафиксировали на территориях муниципалитетов, в том числе МО "Балканский", МО "Ланское", МО "Александровский" и других. Штрафы за них уже подписаны и вскоре должны поступить нарушителям. Величина взыскания составляет 30 тысяч рублей.

Фото: gati-online.ru


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости
Упоминаемые муниципальные округа, рейтинг в этом материале
Пока еще нет голосов...
МО Александровский (бывший №75)
Пока еще нет голосов...
МО Балканский
Пока еще нет голосов...
МО Ланское (Черная речка)




Новости29 мая
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама