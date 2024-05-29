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Новости 12:54

В Ленобласти прокуратура потребовала привлечь к ответственности мобильного оператора за пропуск звонка мошенников

фото ЗакС политика В Ленобласти прокуратура потребовала привлечь к ответственности мобильного оператора за пропуск звонка мошенников

Петродворцовый суд Петербурга рассмотрит иск в отношении оператора мобильной связи по делу о неисполнении обязанности по прекращению оказания услуг связи (ч. 2 ст. 13.2.1 КоАП РФ), сообщили в прокуратуре Ленинградской области. Как рассказали в ведомстве, причиной обращения послужили пропуски звонков мошенников.

Как показала проверка, проведенная прокуратурой Ломоносовского района, оператор допустил в свою сеть звонки из-за рубежа с подменными российскими номерами. В результате мошенники дозвонились до местного жителя и выманили у него 250 тысяч рублей.

Прокуратура возбудила в отношении компании дела об административных правонарушениях. Материалы проверок направлены для рассмотрения в суд. Рассмотрение материалов и привлечение виновного лица в административной ответственности находится на контроле районной прокуратуры.

Фото: ЗАКС.Ру


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